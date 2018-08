Carretera CM-4050, en Toledo

La carretera CM-4050, en la provincia de Toledo, desde Polán a Gerindote, tiene una longitud de 28 km, de los cuales 10 han sido modificados, con nueva pavimentación, y los 18 restantes siguen igual que siempre. Desde que se asfaltó, hacia el año 1973, solo se han tapado agujeros y hace poco han puesto señalización nueva, pero como pueden comprobar en las fotos, la mayoría no se ve por el mal estado de las cunetas.

Por favor, necesitamos una solución. Somos muchas las personas que pasamos diariamente por aquí y las que no pasan tienen que hacer más de 10km por dar más vuelta. No me parece bien que se asfalte y repare un tramo y el otro no, siendo la misma carretera. Parece un camino en vez de una carretera.