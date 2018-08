Los coches circulan por el medio para evitar los baches |

Hola, mi denuncia es para ver si pueden hacerllegar al responsable correspondiente el estado de esta carretera que creo quees la F-14 no estoy segura.



No se imaginan el número de coches que circulan todos los días por esacarretera, parece que es de servicio pero no, es la única que me lleva a mi atrabajar todos los días 4 veces a Torre Pacheco y como yo cientos de cochestodos los días. No es la primera vez que he intentado denunciar el estado de lacarretera, el ayuntamiento de Cartagena dice que es cosa del de Murcia y Murciaque es cosa del de Cartagena y torre pacheco no quiere saber nada....



Los coches muchas veces van por en medio por no pasar por todos esos baches,encima cuando llueve tiene tres zonas inundables y peligrosas, y por no contarel gasto que ocasiona en los vehículos (amortiguadores, ruedas, etc...).



El video que os adjunto es solo un trozo que han parcheado incontables veces,pero esta toda igual de mal. Por favor les ruego, les suplico que hagan algopor intentar arreglarla. Muchísimas gracias. Un saludo.

Publicidad