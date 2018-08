Un tramo lleno de problemas

Se trata de un camino de ronda de dos carriles por cada sentido, salpicado de rotondas, que rodea el centro de Dos Hermanas, y que soporta bastante trafico. La zona más peligrosa de esta calle, o al menos esa es mi opinión, se da en el tramo entre la rotonda de Cantaelgallo (rotonda desde la que sale la calle Juan Pablo II) y la rotonda de la que parte la calle Genil.



Si ven el mapa en Internet se darán cuenta de que este tramo es una recta de al menos 400 metros que corre paralelo a los terrenos de la feria de un lado, y a un aparcamiento y casas en el otro lado. Problemática:

1-la velocidad elevadísima que alcanzan en esa recta muchos vehículos, sobre todo motos y coches de alta cilindrada, aun siendo el limite 50 km/h. Solo hay un par de suaves badenes de plástico justo antes de un par de pasos de cebra, pero nadie frena siquiera al pasarlos.



2-El paso de peatones por la zona es significativo, dado que hay varios colegios en las inmediaciones, es zona habitual de paso para personas que pasean, y además hay una estación de Cercanías justo al lado de una de las rotondas mencionadas (la estación es Cantaelgallo). Y les aseguro que te juegas la vida intentando cruzar la calle en muchas ocasiones. Hoy, sin ir mas lejos, he ido a cruzar por un paso de cebra a mitad de la avenida. El coche del carril más cercano a la acera frenó (empecé a cruzar cuando venia de lejos para que me viera sin problemas). Pero en el carril mas cercano a la mediana ha pasado un coche a gran velocidad que por poco me atropella. Yo estaba ya poniendo un pie en el carril... Esto no es nuevo, en mi caso al menos en dos ocasiones un coche a toda velocidad no me había visto cruzar por el paso de cebra y ha tenido que frenar al máximo para no arrollarme junto a la mediana. Y eso da miedo, se lo aseguro.



3-Para mas INRI, existe un paso de cebra frente al colegio mas cercano a la avenida que desemboca, literalmente, a un cruce de dos calles. Así que si consigues salvar la vida cruzando la avenida, aun te pueden atropellar si viene un vehículo por la calle Dalai Lama o la que corre junto al colegio de marras. Adjunto foto al respecto. Gracias por su interés.