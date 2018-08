Las caras más conocidas de laSexta os invitan a participar en la 4ª Carrera Ponle Freno

El año pasado más de 13.000 personas corrieron con una causa en común: Salvar Vidas. Este año queremos ser más por eso las caras más conocidas de laSexta, al igual que ya lo han hecho nuestros presentadores de Antena 3, os animan a participar y salvar vidas.



Por cuarto año consecutivo Ponle Freno celebra la carrera más popular de la televisión y, como ha sucedido en ediciones anteriores, el dinero recaudado con las inscripciones se destinará a acciones en mejora de la seguridad vial. La 4ª Carrera Ponle Freno servirá para apoyar la investigación que lleva a cabo el Hospital Universitario Puerta de Hierro- Majadahonda para la mejora de las lesiones medulares con células madre.



Además de apoyar una buena causa, tod@s los que os apuntéis recibiréis una camiseta Asics de regalo que podréis recoger junto al dorsal y el chip los días 22, 23 y 24 de noviembre en un lugar y horario determinados que podréis conocer haciendo click aquí. Es importante que no lo dejéis pasar porque no se entregarán el día de la carrera.



Desde Ponle Freno nos alegra ver que muchos de vosotr@s ya habéis empezado a entrenar y a compartirlo en Twitter con el hashtag #CarreraPonleFreno2012 y animamos a los que todavía no han comenzado a que lo hagan.