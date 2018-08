La recaudación de la 6ª Carrera se destina a la Fundación Step by Step y a la Fundación Instituto Guttmann

Como en su pasada edición, el dinero recaudado con las inscripciones de la Carrera Ponle Freno irá a parar a un proyecto a favor de la seguridad vial.



Este año el destinatario no será uno si no dos proyectos. Por un lado, la recaudación irá destinada a la Fundación Step by Step para la construcción de una piscina terapéutica para lesionados medulares. Se trata de una entidad no lucrativa creada a finales de 2007 con la finalidad e ayudar en la recuperación de lesionados medulares que, una vez superada la fase de rehabilitación en los hospitales tras el accidente, opta por seguir la rehabilitación a base de fisioterapia para obtener una mejora en su calidad de vida.



Tras los buenos resultados obtenidos durante un año con hidroterapia en una piscina terapeútica externa al centro Step by Step, la Fundación se propone construir una piscina en el propio centro para ampliar el abanico de posibilidades de tratamiento de los lesionados medulares, ofrecer asistencia a un mayor número de ellos y continuar trabajando en la mejora de la condición física y calidad de vida de sus beneficiarios.



Por otro lado, la Fundación Instituto Guttmann, un hospital de referencia para el tratamiento medicoquirúrgico y la rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico. Empleará la recaudación obtenida con la 6ª carrera Ponle Freno a un proyecto de investigación sobre la neuro-conducción con la finalidad de mejorar la seguridad vial.



Este proyecto tiene como objetivo evaluar la capacidad para conducir vehiculos de forma segura después de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, o una enfermedad del sistema nervioso, como puede ser ictus, esclerosis, parkinson, deterioro congnitivo asociado al envejecimiento con el fin de promover una conducción más segura y disminuir la siniestralidad incorporando conocimientos avanzados en neurociencia. El número potencial de beneficiarios de este programa superaría las 200.000 personas.