¿Dónde y en qué horario se recogen los dorsales?

Complejo Deportivo Cultural La Petxina,

Viernes 18 y sábado 19 10:00-14:00 y 16:00-20:00

Passeig de la Petxina, 42, 46008 València

No soy de Valencia y no puedo ir a recoger el dorsal y la camiseta en el horario establecido, ¿puedo hacerlo el día de la carrera?

No, no es posible recoger el dorsal el día de la carrera. Si no puedes recogerlo en el horario establecido, alguien puede hacerlo por ti. Debe presentar un justificante en el que le das tu consentimiento, imagen del DNI y una copia de tu inscripción. Todo en formato virtual.

¿Cuál es el recorrido de la Ponle Freno Valencia?

Aquí puedes ver el recorrido de la Ponle Freno Valencia:

El circuito tiene la salida y meta en la Av. Hermanos Maristas (frente al Pabellón de la Fuente de San Luis). Ambos recorridos (5K y 10K) alternarán grandes avenidas como la propia Hermanos Maristas, C/ Instituto Obrero, Puente de Monteolivete (el del Maratón) y Paseo Alameda con el Jardín del Turia.

¿A qué hora son las salidas de cada distancia y cómo se va a organizar?

Dispondremos de tres salidas diferentes, todas desde el mismo lugar: Av. Hermanos Maristas (frente al Pabellón de la Fuente de San Luis):

10K

08:00: 1.000 personas como máximo. La organización se encargará de que se respet la distancia social de 1 metro y medio entre corredores.

5K

09:00: 800 personas como máximo. La organización se encargará de que se respete la distancia social de 1 metro y medio entre corredores.

09:30-10:00 - Family Run - 800 personas máximo. La organización se encargará de que se respete la distancia social de 1 metro y medio entre corredores.

*Posibilidad de hacer la salida del 5K y el ´Family Run´ de manera conjunta si no se superan los 1.000 inscritos entre ambas pruebas. En ese caso, se informará a todos los corredores de ambas pruebas con antelación suficiente.

Medidas Covid:

En el momento de acceso a boxes, por este orden:

1. Control de temperatura todos los corredores.

2. Comprobación de que todos los corredores llevan Mascarilla (obligatoria).

3. Dispensación de gel hidroalcohólico.

4. Colocación en los cajones primando la distancia interpersonal.

En la post meta la Mascarilla vuelve a ser obligatoria. La organización hará entrega de Mascarillas a aquellos corredores que la soliciten por haberla perdido durante la carrera.

La organización se encargará de que respete la distancia interpersonal y no haya aglomeraciones en meta.

Avituallamiento:

Autoservicio en las metas del 5K y del 10K, así como en el kilómetro 5 del 10K.

¿Habrá guardarropa el día de la carrera?

Debido a las medidas para controlar aglomeraciones, no habrá servicio de guardarropa.