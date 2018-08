Consejos de mantenimiento de los neumáticos

.- Revisar las presiones al menos una vez al mes y adaptarlas a la carga que vamos allevar en cada circunstancia.



.- Cambiar los neumáticos delanteros por los traseros, sin invertir sentido de giro ycomprobar cotas de dirección, una vez cada 10.000 km. Así conseguiremos undesgaste homogéneo de las cuatro ruedas y evitaremos desgastes irregulares pordefectos de convergencia..- Revisar los flancos para verificar que no hay cortes o desperfectos que puedanprovocar un reventón a alta velocidad.



.- Revisar la profundidad del dibujo cada dos meses y verificar que el desgaste esuniforme en toda la banda de rodadura.



.- No aparcar con las ruedas giradas contra el bordillo para evitar que el coche semueva. Dejar la rueda a unos milímetros del bordillo e inmovilizar el coche con elfreno de mano..- Al aparcar en línea no rozar con el flanco el bordillo con el coche en movimiento.



.- En la medida de lo posible girar la dirección con el coche en movimiento, evitandohacerlo en parado.



.- Si vamos a circular por una carretera muy bacheada o con múltiples curvas, subirun par de décimas la presión.



.- A partir de los 5 años llevar el coche a un servicio oficial de la marca deneumáticos para que verifiquen su estado de conservación.



.- En la medida de lo posible, no aparcar en lugares muy expuestos al sol.



.- Las presiones se comprueban siempre en frio, es decir con el coche a la sombra ytras al menos una hora de estar detenido.