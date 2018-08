Principales sensaciones de los ciclistas durante el estudio

> Los peores tramos y las peores situaciones de riesgo se han producido en las carreteras de los extrarradios de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.



> La circunstancia más peligrosa es cuando ruedan por el arcén y un vehículo adelanta en sentido contrario.



> Las furgonetas y los vehículos pesados (autobuses y camiones) son los más perezosos a retrasar el adelantamiento y aminorar la velocidad. Además generan un gran rebufo.



> Moderar la velocidad de adelantamiento es tan importante como guardar la distancia de seguridad.



> En el País Vasco es donde más respeto han sentido. La distancia de seguridad no se respeta, pero se modera la velocidad de paso, no se toca el claxon y los vehículos aguardan pacientemente la ocasión para adelantar.



> Los ciclistas han observado un gran desconocimiento del reglamento general de tráfico: algunos vehículos les pasan justos para no pisar la línea continua, otros les increpan por circular en paralelo, muchos tocan el claxon para avisar de su adelantamiento.



> Rodar en horas y días de trabajo por carreteras con alto nivel de ocupación conlleva constantes situaciones de riesgo.