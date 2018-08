El 70% de los conductores no declara un parte amistoso en los accidentes

El 70% de los españoles no firma un parte amistoso tras un siniestro entre dos vehículos. Esta es la conclusión principal del quinto informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial. Un porcentaje que se eleva todavía más en Comunidades Autónomas como Melilla (90,3%), Madrid (84,5%), Canarias (84,3%), País Vasco (78,9%) o Cantabria (77,3%), que encabezan el ranking de las regiones españolas donde menos partes amistosos se han firmado en los seis primeros meses del año.



Por el contrario, las Comunidades con mayor porcentaje de conductores que reconocen su culpabilidad tras un siniestro y acceden a firmar un parte amistoso son Extremadura (45,7%), Castilla La Mancha (41,2%), Murcia (41,1%) y Andalucía (38,5%).



Según el estudio del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, este es un patrón que apenas varía de un año a otro. En el primer semestre de 2013, el porcentaje de españoles que no firmaron un parte amistoso fue superior al 68%, y las Comunidades Autónomas con menos declaraciones amistosas fueron las mismas que este año.



LAS MAYORES Y MENORES TASAS DE DECLARCIONES AMISTOSAS DE ESPAÑA

La Declaración Amistosa de Accidente o Parte Europeo, que desde marzo de 1988 debe estar presente en todos los vehículos de los asegurados españoles, es un documento que se cumplimenta en el momento posterior al accidente y se firma entre las dos partes para agilizar considerablemente los tiempos y trámites de indemnización al propietario del vehículo no responsable.

Según Luis Martín, experto del Centro de Estudios Ponle Freno AXA de Seguridad Vial, "el parte amistoso automatiza al máximo la liquidación y pago de los daños materiales al no culpable. Además, su cumplimentación es una muestra ineludible de buena educación y civismo al volante".

En el resto de los casos, cuando no se firma el parte o cuando no coinciden las versiones del accidente, se establece un mecanismo de resolución en el que hasta que no se alcanza un acuerdo sobre la determinación de la culpa, el perjudicado, salvo que tenga la garantía de Daños contratada, no puede reparar los daños de su coche a cuenta de su seguro.



Por provincias, Melilla y Las Palmas son las que presentan menores tasas de partes amistosos declarados. Allí, el 90% de los conductores no hace uso del Parte Europeo. En el extremo opuesto se encuentran Badajoz, Ciudad Real, Almería y Albacete donde, en la mitad de los siniestros que tienen lugar, se recurre a la Declaración Amistosa de Accidente.





Los más de 27 millones de coches asegurados en España implican una importante tarea de gestión y coordinación que, en defensa de los intereses del cliente, las aseguradoras realizan mediante convenios de indemnización directa en la gestión de los siniestros de tráfico.



El objetivo que persiguen los convenios entre aseguradoras es el compromiso en gestionar ellas mismas los siniestros de la manera más eficaz posible y con la mayor capacidad de respuesta en beneficio del cliente.



En los daños materiales hay Convenios como el CIDE (Convenio de Indemnización Directa de daños Materiales al vehículo) o el ASCIDE (Acuerdo Suplementario del CIDE) que buscan ganar la eficacia, simplificar la gestión y aumentar en rapidez evitando la judicialización.



El correcto cumplimiento de un parte amistoso también es un factor a tener en cuenta. Si tiene alguna duda, puede consultar el gráfico del Centro de Estudios Ponle Freno AXA de Seguridad Vial aquí. Además, si necesita un formulario de parte amistoso, puede descargárselo aquí.



El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial es un proyecto que nace tras la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de Ponle Freno, en mayo de 2013.



El estudio sobre la tasa de declaración de partes amistosos en España es el quinto informe que ha elaborado el Centro, tras el dedicado a los adelantamientos a los ciclistas, el estudio sobre el llamado 'latigazo cervical', el de las lesiones por abrasión que afectan a los motoristas durante los meses de calor y el de averías por falta de mantenimiento.