Principales conclusiones del estudio sobre siniestralidad y uso de la bicicleta

Como resumen principal destacamos dos aspectos:

1.En lo relativo a equipamiento de seguridad:

> 7 de cada 10 ciclistas conoce el uso correcto de frenos, casco y luces pero existe cierta carencia en lo relativo a la visibilidad nocturna en su conjunto, que incluye una prenda reflectante además de luces delante y detrás.

> El correcto uso del timbre, como elemento obligatorio, goza de muy poco conocimiento: menos de la mitad de los ciclistas frecuentes.



2.En lo relativo a la normativa de circulación:

> En normativa sobre vías destaca el bajo conocimiento del uso correcto del arcén

> Solo 1 de cada 3 ciclistas conoce la tasa de alcohol máxima permitida y 2 de cada 10 cree que no existe un límiteExisten deficiencias en el conocimiento de la velocidad máxima permitida para las bicicletas : 4 de cada 10 creen que no existe tal limitaciónNo obstante y de forma más extensa podemos dividir las medidas en dos grupos, aquellas prioritarias o de nivel 1 donde haya más de un 35% de la muestra que desconozca la normativa y aquellas menos prioritarias donde el conocimiento correcto sea igual o superior al 70% de la muestra:



Nivel 1: prioridad alta

- El timbre es un elemento obligatorio y no puede ser sustituido por ningún otro aparato acústicoPor la noche siempre debe llevarse una prenda reflectante y la bici debe incorporar luces tanto delante como detrás

- Las bicis pueden ir en paralelo excepto en tramos sin visibilidad o si forman aglomeraciones de tráfico

- Excepto en descensos prolongados con curvas, las bicis deben circular por el arcén

- Los ciclistas también tienen una tasa máxima de alcohol permitidaLa velocidad máxima permitida en bici es de 45Km/h salvo si la vía permite una velocidad mayor



Nivel 2: prioridad media

- El freno es un elemento necesario y obligatorio en ambas ruedasEl uso del casco en menores de 16 años es siempre obligatorio y para mayores en vías interurbanas

- La bici no puede circular por el carril busLos pasos de peatones hay que cruzarlos bajado de la bici excepto si hay carril bici o haya paso específico para ciclistas

- Bajo ninguna circunstancia esta permitido llevar auriculares mientras se va en bici

- El transporte de pasajeros está permitido solo si el conductor es mayor de edad y el pasajero menor de 7 años y siempre en asientos homologados

- Por otro lado se han evaluado diferentes medidas que podrían favorecer o incrementar el uso de la bici, entre las que se destacan:

- Las acciones que deberían ser foco para incrementar el uso de la bici es adecuar y garantizar la seguridad en las vías, habilitar más carriles bici tanto en la calzada como fuera de ella y fomentar su uso como transporte sostenible y saludable Por el contrario eliminar o reducir las limitaciones reglamentarias o exigir un permiso especifico sobre conocimiento de normativas son acciones poco valoradas.