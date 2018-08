Los pasos de peatones de Vitoria se pintan con consejos para reducir los atropellos

El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA continúa con su campaña de prevención para reducir los atropellos a peatones, que comenzó el pasado 18 de diciembre, y que tiene como objetivo contribuir a mejorar la concienciación de los peatones, un colectivo que representan algo más del 10% del total de las víctimas mortales de accidentes de tráfico.

En esta ocasión, es Vitoria, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, la que ha inaugurado este jueves 8 de septiembre dicha acción de concienciación, que incluye en las proximidades de los pasos de peatones mensajes contra la distracción de los peatones.



El acto inaugural ha tenido lugar en la calle Olagibel Kalea y ha contado con la presencia del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran Agirre, el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Zapatero, el director Territorial de Zona Norte AXA, Álvaro Alzaga, el director de Atresmedia Radio País Vasco, Floren Mancisidor, y el delegado de Antena 3 Noticias País Vasco, Juan Pablo Zubizarreta.

Con un lenguaje coloquial, los mensajes recordarán a los transeúntes la importancia de extremar la precaución cuando van a cruzar la vía: “No me pises sin pararte y mirar”, “No me pises usando tu móvil”, “No me pises sin bajar el volumen de tu música”, “No me pises si el muñeco parpadea” y “No me pises hasta que los vehículos paren” son las frases que aparecen en los pasos de cebra elegidos en la campaña.