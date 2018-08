Conclusiones del estudio sobre hábitos de conducción en España

1. El factor que más influye en el comportamiento del conductor es ser consciente de los peligros de la carretera.



2. Los conductores opinan que el factor humano es el principal responsable de los accidentes en carretera.



3. El consumo de drogas y alcohol, circular en moto sin casco, o en bici sin luces de noche, son los comportamientos más peligrosos según los conductores.



4. En cambio, el exceso de velocidad en ciudad, fumar, saltarse los semáforos en ámbar y no descansar tras 2 horas de conducción, son considerados menos peligrosos.



5. Además de sentirse más inseguras, las mujeres reconocen en mayor medida que los hombres la peligrosidad de las acciones evaluadas



6. Los motoristas, sin embargo, sienten una menor sensación de peligro que el resto de conductores.



7. De las conductas analizadas como causantes de peligro, las más habituales son montar en bici sin casco, no descansar en trayectos largos y saltarse los semáforos en ámbar. Comportamientos más habituales entre los motoristas, los conductores de menor edad y los hombres en general.



8. Por parte del peatón, cruzar la calle por zonas no señalizadas, con el semáforo en rojo, escuchando música o hablando por el móvil son las conductas más reconocidas.



9. Aunque la opinión mayoritaria es que la limitación de velocidad se establece por protección, 4 de cada 10 conductores creen que tiene un objetivo recaudatorio, una opinión de mayor calado entre los hombres. El exceso de velocidad es además el comportamiento que genera más sanciones.



10. Respecto a las dos conductas consideradas como más peligrosas - consumo de alcohol y de drogas - hay un importante porcentaje de conductores que declaran conocer a alguien que ha sido sancionado por estos motivos.



11. La formación tanto a conductores actuales como a futuros conductores (niños) es la principal demanda para prevenir conductas inadecuadas en carretera.