Javier Villalba: "En un año reducimos a la mitad los fallecimientos en el colectivo ciclista"

Ponle Freno, acción de Responsabilidad Corporativa del Grupo Antena 3 dirigida a mejorar la Seguridad Vial, celebra su Jornada 3.0 en Internet, un encuentro anual con expertos en Seguridad Vial. Javier Villalba, jefe de la Unidad de Normativa de la subdirección de Intervención y Políticas Viales de la DGT, ha participado en esta Jornada 3.0 dedicada a los ciclistas.



Javier Villalba ha señalado que "es importante que los niños aprendan a usar la bicleta de una manera segura y responsable".

Villalba sañala que "cuando la DGT analiza los datos de siniestralidad, se comprueba que en carretera es donde se producen mayer número de atropellos a ciclistas" y en "un año hemos reducido a la mitad los fallecimientos entre el colectivo ciclista".



"Influye todo, todos tenemos nuestra parte de culpa. La cultura sobre el ciclismo no es la misma en nuestro país en en otros países europeos. Hay que concienciar a los ciclistas y a los conductores sobre este hecho y educar de manera solidadria, que se tengan en cuenta unos a otros", ha añadido Villalba.



"Intentar unificar y regular la circulación en nuestras ciudades. Cómo modificar con un conjunto de medidas para fomentar el uso de la bicicleta y que sea de manera segura", ha afirmado Javier y ha añadido que están "trabajando en las zonas 30. Habrá más calles en las ciudades, habrá que conseguir que de manera gradual. Los menores de edad circularán por la acera, progresivamente al alcanzar la mayoría de edad, circular por la carretera".



Respecto a la obligatoriedad de respetar una distancia mínimo con los ciclistas, Javier Villalba, ha indicado que "Al no haber una cultura de ciclismo en todo el país, la norma del 1,5 metros al pasar a un ciclista no se cumple siempre. Hay que adaptar la marcha del vehículo a la del ciclismo, ser solidario en la circulación, porque el ciclista tiene el mismo derecho a circular por la carretera".



Sobre el uso del casco, Villalba ha vuelto a recordar que "es obligatorio en carrertera para los ciclistas. No pueden circular por las autopistas ni autovías, salvo los tramos en que la DGT lo permita. Se aplican las mismas normas de circulación que a un conductor en cuanto al uso del móvil y la tasa de alcohol".



Durante la Jornada 3.0 de Seguridad Vial Ponle Freno, los invitados han abordado cuestiones relacionadas con la circulación de ciclistas, carreteras y vehículos, ya que los ciclistas integran uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras y vías.

España es el país europeo donde más ciclistas mueren en carretera. Solo el año pasado, cerca de 3.500 ciclistas sufrieron un accidente en nuestro país. En 2010 murieron 67 ciclistas en los más de 3.600 accidentes de carretera en los que se vio implicada alguna bicicleta.