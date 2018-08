Paco San Román: “Hazte ver, señaliza y usa el casco”

Paco San Román nos ha acercado a la realidad de los ciclistas y también ha dado consejos muy prácticos para este colectivo, como el uso del casco, la decisión, el respeto hacia los señales, el hacerse ver y usar el sentido común.



Paco San Román ha destacado que los ciclistas “ sufrimos mucho peligro en las incorporaciones en la carretera, las rotondas y cuando nos adelanta un vehículo”. Por eso, cuando un ciclista es adelantado, la norma impone un metro y medio ya que "con la vibración del aire un ciclista puede caerse".

San Román nos ha dado más consejos como “vestir con colores llamativos y por la noche llevar la luz trasera, que facilitará que el conductor te vea mejor y lo más importante, el uso del casco".



El casco no lo aceptan algunos ciclistas, “pero cuando he visto cuatro o cinco cascos rotos por haberme caído”. El casco parece que está asimilado para los recorridos interurbanos, pero donde no se puede dejar de usar tampoco es en zona urbana.

Por último, para circular seguro en bici Paco ha aportado una recomendación fundamental: “El ciclista primero tiene que saber usarla bien, los cambios, los frenos, etc.”