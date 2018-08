Pipe Gómez: "La bicicleta tendría que ser un vehículo preferente"

Ponle Freno, acción de Responsabilidad Corporativa del Grupo Antena 3 dirigida a mejorar la Seguridad Vial, celebra su Jornada 3.0 en Internet, un encuentro anual con expertos en Seguridad Vial. Pipe Gómez, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, ha participado en esta jornada sobre Seguridad Vial ciclista.



Pipe ha señalado que los ciclistas necesitan "el compromiso de las instituciones sociales para tomar medidas en este asunto y que cambie la mentalidad de la gente".



Cuando le hemos preguntado sobre las medidas que podrían tomarse a corto plazo Pipe Gómez ha afirmado que están "muy preocupados con la nueva norma ministerial, que nos quiere considerar como una vehículo más, pero tendría que ser un vehículo preferente. Somo los más débiles, porque cuando un ciclista sufre una accidente, es el que sale más perjudicado", a lo que ha añadido que "la normativa debe crearse en base a que el ciclista es un vehículo preferente. Que se piense en los ciclistas a la hora de construir carreteras".



Sobre el respeto a la distancia de seguridad, también por parte de los ciclistas, el Presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales ha señalado que "todos tenemos que ser consicientes de que debemos respetarnos, porque somos usuarios de una misma vía".



Pipe cree que "como conductores de vehículos nos ponemos tensos al no saber cómo interpretar al ciclista durante nuestra conducción. Es lo que tenemos que cambiar y que la gente no vea al ciclista de forma agresiva, si no como otro más".



Pipe Gómez ha dado algunos consejos para los ciclistas"Al final, es sentido común. Tenemos que respetarnos mutuamente todos. Pensando en las posibilidades que tienes frente a ti y anticiparte a cualquier movimiento que vayas a hacer sobre la bicicleta y se sepa cuál es tu intencionalidad".



¿Y sobre el casco?"Lo recomendamos, porque salva vidas. Pero no creo que tenga que ser obligatorio. La gente es consciente de sus posibilidades y no está probado que siempre evite daños".