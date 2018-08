Envía tus preguntas a los expertos Jesús Tinoco, Luis Martín y Rosa Lillo

A continuación os ofrecemos un breve resumen de la experiencia de de cada uno de los expertos con los que charlaremos el martes, 11 de junio, a partir de las 12:00 de la mañana en directo.



A la derecha de la página encontrarás un botón para cada invitado, ahí podéis dejar todas las preguntas que tengáis y ellos las responderán en directo.

Os recordamos, que también podéis seguir las Jornadas 3.0 sobre el esguince cervical en directo a través de Facebook y Twitter con el hashtag #Jornadas3.0.

JESUS TINOCO





-Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

-Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

-Especialista en Medicina del Trabajo.

Actualmente desempeña los cargos de:

-Jefe de los Servicios de Rehabilitación del CONSORCI SANITARI INTEGRAL. (H. Moises Broggi Sant Joan Despí, H. General de Hospitalet y H. Dos de Mayo).

-Coordinador de los Servicios de Rehabilitación de IDC Cataluña (H. Universitario Sagrat Cor y Hospital General de Catalunya)

-Coordinador-Asesor del Area de RHB en Barcelona de las Mutuas Asistenciales AXA y SANITAS.





LUIS MARTIN



-Coordinador Técnico del Centro de Estudios Ponle Freno AXA

-Responsable de la Inspección de Siniestros Corporales de AXA.

-Dedicado a la gestión de lesiones corporales (auto y no auto) desde el año 1989.

-Se incorporó al Grupo AXA en 1995







ROSA LILLO







-Catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Carlos III de Madrid.

-Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid

-Directora del Grado en Estadística y Empresa de la UC3M.

-Miembro de la Cátedra AXA de la UC3M

-Ha publicado alrededor de 40 artículos de investigación en el área de Estadística e Investigación Operativa

-Premio de Excelencia 2012 para jóvenes investigadores del Consejo Social UC3M-Banco Santander.

-Ha realizado estancias de investigación en The University of California (Berkeley) y en The University of Arizona (Tucson).

-Ha colaborado en labores de consultoría con empresas como McDonald's, Teléfonica, Everis, Ecoembes.