Fred Wegman: "En Holanda no es obligatorio el casco pero sí la Educación Vial"

En Ponle Freno volvemos a celebrar las Jornadas 3.0 de seguridad vial, esta vez ponemos nuestro punto de mira en Europa y recibimos a expertos en seguridad vial de Suecia, Holanda y Reino Unido que, junto a la directora general de Tráfico María Seguí, comparan la situación actual en España con el resto de países europeos.



¿Cómo es la normativa en Holanda? ¿Qué limites de velocidad tienen? El experto, Fred Wegman ha respondido a todas nuestras dudas en directo.

Respecto a los límites de velocidad, Wegman considera que aumentarlo "sería lógico, pero en Holanda bajamos los límites en carreteras secundarias. En las calles residenciales, casi todos lo ayuntamientos redujeron la velocidad, por lo que el número de accidentes ha caído".



Holanda es un país en el que la bicicleta es una de las principales protagonistas en las vías."En Holanda, hay más bicicletas que ciudadanos, montamos mucho en bici. El riesgo de accidente en bicileta es muy bajo, pero al ser tanto el consumo, es un porcentaje alto a su vez. De hecho, un 25% de las víctimas van en bicicleta. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que han mejorado la sniestralidad en bicicleta? Hay zonas diferenciadas para las bibicletas y si no se pueden separar, se reduce la velocidad de circulación. Otra opción es que las bicicletas no vaya por las rutas principales, que estarán más limpias de polución, siempre guiándoles para que no den mucha vuelta".



Ni en bicis ni en motos es obligatorio el uso de casco en Holanda. "Tenemos este debate en nuestro país y sabemos que llevar el casco es algo bueno. Cada vez se ven más niños y jóvenes con casco. La pregunta es por qué no se convierte en ley. Creemos que puede provocar que la gente no use las motocicletas porque no es atractivo el casco. Así que se ha pensado que sea opcional, pero hacerlo atractivo".



Por otra parte, Fred Wegman nos ha contado que "en los colegios de Holanda, la Educaicón Vial es obligatoria. Hay que educar a los niños para que actúen de forma segura con unas infraestructuras que no lo son tanto, pero creemos que es la mejor solución y más efectiva a corto plazo".

Sobre el consumo de alcohol al volante, en Holanda tienen "la opción de tener un alcolock en los coches holandeses. Los jueces han hecho que esta medida sea muy popular, aunque habría que incluir una medida que sea más amplia e informativa", ha señalado el experto.



Para finalizar, desde Ponle Freno le hemos lanzado una pregunta: ¿Existe el carnet por puntos en Holanda? "No lo tenemos", ha respondido Fred, a lo que ha añadido que "sí que ha habdio debates para incorporarlo, ya que somos de los pocos países europeos que no lo tienen". Además, "un estudio reciente ha demostrado el efecto positivo de esta medida entre los conductores, ha concluido el experto holandés.