Más baratos que hace un año

No obstante, los repostajes de este éxodo vacacional sí quefrente a hace un año, después de que la gasolina hayarespecto a entonces y el diésel sea un, según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con esta fuente, que recoge el precio medio final de los carburantes en las estaciones de servicio españolas entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el precio de la gasolina fue de 1,486 euros por litro, un 0,2% menos que la semana anterior, con lo que encadenó su segundo descenso consecutivo. Por su parte, el precio del diésel cayó hasta los 1,432 euros por litro, un 0,21%, tras tres semanas al alza.

Alivio para los conductores en plena operación salida

De este modo, llenar un depósito de 55 litros a dichos precios costó 81,73 euros si se optó por gasolina, y 78,76 euros, si fue diésel, esto es, 6,4 y 2,3 euros menos que en las mismas fechas de 2024, respectivamente. Esta circunstancia ha aligerado los recibos de los conductores que han transitado por las carreteras españolas durante esos días. Para la Dirección General de Tráfico (DGT), agosto es el mes más importante en cuanto a movimientos de vehículos de este verano, ya que están previstos 52,9 millones de desplazamientos. A las 15:00 horas del pasado jueves, la DGT puso en marcha su "Operación Especial 1º de agosto", con el objetivo de dar cobertura a los cerca de 6,9 millones de movimientos por carretera previstos hasta las 24 horas del domingo 3.

Lejos de sus máximos

Los precios en la Unión Europea

Desde principios de este 2025,, y, en tanto que en comparativa mensual, el primer carburante ha disminuido, un 0,4% menos, y el segundo se ha encarecido un 0,99%. Respecto a los máximos que marcaron los carburantes en junio de 2022, en el marco de laque se desencadenó tras la invasión rusa de Ucrania, el precio de la gasolina ha bajado un 23,4% y el gasóleo un 24,6%. En esa fecha se aplicaba unpero, aun así, el litro de gasolina alcanzó suy llegó a 1,941 euros, mientras que el diésel alcanzó los 1,9 euros.Como es costumbre, los precios de los carburantes en España se situaron portanto de la Unión Europea como de la zona euro. Los datos de la última semana muestran cómo, en los 27 países de la UE, el precio medio de la gasolina fue de, y el del gasóleo, de. En la zona euro, el litro de gasolina se situó, de media, en 1,673 euros, y el de diésel en 1,581 euros.