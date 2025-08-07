EL PRECIO ES DE 1,486 EUROS POR LITRO
Los carburantes se abaratan ligeramente en la primera gran operación salida de agosto
El precio de los carburantes en España descendió ligeramente, alrededor de un 0,2% tanto en la gasolina como del diésel, durante la última semana, coincidiendo con la primera gran operación salida de agosto.
Más baratos que hace un añoNo obstante, los repostajes de este éxodo vacacional sí que se han abaratado de forma notable frente a hace un año, después de que la gasolina haya caído un 7,3% respecto a entonces y el diésel sea un 2,8% más económico, según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea (UE).
De acuerdo con esta fuente, que recoge el precio medio final de los carburantes en las estaciones de servicio españolas entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el precio de la gasolina fue de 1,486 euros por litro, un 0,2% menos que la semana anterior, con lo que encadenó su segundo descenso consecutivo. Por su parte, el precio del diésel cayó hasta los 1,432 euros por litro, un 0,21%, tras tres semanas al alza.
Alivio para los conductores en plena operación salida
De este modo, llenar un depósito de 55 litros a dichos precios costó 81,73 euros si se optó por gasolina, y 78,76 euros, si fue diésel, esto es, 6,4 y 2,3 euros menos que en las mismas fechas de 2024, respectivamente. Esta circunstancia ha aligerado los recibos de los conductores que han transitado por las carreteras españolas durante esos días. Para la Dirección General de Tráfico (DGT), agosto es el mes más importante en cuanto a movimientos de vehículos de este verano, ya que están previstos 52,9 millones de desplazamientos. A las 15:00 horas del pasado jueves, la DGT puso en marcha su "Operación Especial 1º de agosto", con el objetivo de dar cobertura a los cerca de 6,9 millones de movimientos por carretera previstos hasta las 24 horas del domingo 3.