Aumenta la presencia de alcohol y desciende la de drogas

Del total de conductores muertos que dieron positivo el pasado año, ecorrespondió a alcohol, una drogas y una psicofármacos. El informe también destaca que el 88,8% de los conductores fallecidos que dieron positivo eran hombres.en los conductores fallecidos y las cifras suponen uncon respecto a 2023.

Estos datos "avalan" la bajada de la tasa de alcohol que se fija en el proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria, cuyo objetivo es la 'tolerancia cero', afirma el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Tráfico realizará 140.000 controles de drogas este año

En cuanto a las drogas, se ha observado unen los casos positivos, unos datos que retrotraen a los niveles de 2017.de los conductores fallecidos y se constata un freno en la marcada tendencia al alza en el consumo de esta sustancia que se venía dando en los últimos años, con una

El responsable de la DGT ha señalado que este año se van a realizar 140.000 controles de drogas para evitar la impunidad de los conductores, 20.000 más de los que estaban previstos. Al igual que ocurre con las drogas, el informe revela también una reducción del número de conductores fallecidos que habían consumido psicofármacos, en concreto un 3,5% menos que en 2023.

La DGT analizará los peatones fallecidos mirando el móvil

Menos condenas por delitos de conducción

El perfil: hombres de entre 35 y 45 años

La memoria también constata que eldieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, una cifra similar a la de hace dos años. Son de nuevo mayoría los, principalmente del rango de edad de 65 años en adelante. A este respecto, Pere Navarro ha anunciado que la DGT ha encargado un estudio sobre peatones atropellados mientrasy ha augurado que va a arrojar "sorpresas".El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, ha calificado los datos de" y, aunque ha reconocido que algunos de ellos invitan al optimismo, ha advertido del riesgo de normalizar las cifras. Así,mientras iba conduciendo, ha dicho el fiscal, que ha valorado que el año pasado se dictaronpor delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, lo que supone un descenso respecto a 2023, que rondaron las 50.000. Ello, ha dicho, no se explica porque haya habido una relación en los controles policiales, sino que apunta a "unos brotes verdes" en las conductas de los conductores, si bien habrá que esperar ao se vuelve a cifras anteriores.Otro dato relevante es que la mayoría de los conductores fallecidos con resultados toxicológicos positivos. Las víctimas de entre lossuponen eldel total. Respecto al vehículo involucrado, en el