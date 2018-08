Cuatro infografías explican la circulación en las glorietas

La Dirección General de Tráfico ha publicado en sus redes sociales unos gráficos sobre la circulación en las glorietas, una información muy demandada por los conductores. Tanto es así, que desde el 11 de octubre que la DGT lanzó en su página de Facebook las imágenes, alguna ya tiene más de 13.000 ‘me gustas’ y 42.000 compartidos.



En Ponle Freno, conscientes del interés que suscita la circulación en las rotondas para los conductores, volvemos a compartir con vosotros unas nociones básicas para circular correctamente por ellas.



Porque para entrar con buen pie en una glorieta hay que tener en cuenta algunas nociones básicas:



Antes de entrar...

Ceder el paso a quienes ya circulan dentro de ella y escoger el carril más adecuado según la salida que vayas a tomar.



Una vez dentro…

Tiene prioridad el vehículo que está ocupando un carril respecto al que va a acceder a él.



Para salir…

Antes de abandonar una glorieta es imprescindible situarse con la suficiente antelación en el carril exterior. Tanto es así que, si fuera necesario, el conductor deberá dar una nueva vuelta hasta que pueda colocarse en el carril externo.

1. En general, qué hacemos bien y qué hacemos mal en una glorieta



2. Cómo circular en las glorietas partidas sin señalizar: En esta ocasión predomina la norma de la prioridad: siempre tiene prioridad el de la derecha.

3. Los grupos de ciclistas en una rotonda: El grupo debe considerarse como uno. Por lo que si nos encontramos con ellos ya dentro de la glorieta, todos tienen preioridad.



4. Un camión en una rotonda: el conductor del camión debe respetar la prioridad de los vehículos en el otro carril que ocupará y deberá indicar la maniobra.







Además de estas infografías, la DGT ha respondido a las preguntas que alguna vez nos han surgido como conductores. Destacamos algunas.



¿Quién tiene la prioridad?

Al igual que sucede en una intersección normal rige el principio de prioridad para el de la derecha. En concreto, en una glorieta además los vehículos que se encuentran circulando dentro de la glorieta siempre tienen prioridad respecto a los que van a acceder.



¿Por qué carril debo circular?

Hay que elegir el que mejor se ajuste a su destino. Si por ejemplo va a tomar la última salida de la rotonda lo más recomendable es elegir el carril que se sitúa más a la izquierda, ya que de esta forma no estorba ni es estorbado por el resto de vehículos que necesitan coger salidas previas.



¿Cuándo pongo los intermitentes?

Hay que poner el intermitente sólo para indicar los cambios de carril y anunciar que vamos a salir por la siguiente salida. No es necesario ponerlo cuando circulamos por el interior de la glorieta, porque se sobreentiende que el único movimiento posible es hacia la derecha y entonces, como hemos dicho más arriba, lo señalizaríamos. Lo más importante de todo es saber en qué momento debemos señalizar que salimos de la rotonda. Hay que poner el intermitente con la suficiente antelación pero no tanta como para llevar a la confusión al resto de conductores. Por lo que deberíamos ponerlo inmediatamente después de pasar la salida anterior a la nuestra.



¿Podemos salir directamente desde un carril interior?

No se puede. A no ser que haya una señalización vial que lo indique. Si el carril de la derecha estuviera colapsado, deberíamos dar una vuelta más para colocarnos al final de la fila de coches.

Si después de toda esta información os encontráis con algún conductor que todavía no sabe circular por las rotondas es porque no ha laído esto