La DGT espera 12,5 millones de desplazamientos en esta Semana Santa

Según indicó en rueda de prensa la directora general de Tráfico, María Seguí, se "redoblarán esfuerzos" en esta campaña en las vías secundarias con la monitorización de la zona y el aumento de radares móviles, que sumarán 250, y la intensificación de la vigilancia por aire, con los distintos helicópteros de los que dispones la DGT, incluido el que lleva incorporado el radar Pegasus.



Seguí indicó que el 85% de los siniestros que han ocurrido en 2014 hasta ahora se han producido en secundarias. Además precisó que en estas carreteras no sólo se registra un alto número de "incumplimientos de los límites de velocidad, sino que éstos se superan en gran medida". La velocidad en este dispositivo también estará vigilada por 500 radares fijos en carreteras convencionales, así como en las de alta capacidad, además de los recursos aéreos. Otro de los puntos al que se va a prestar "atención especial" es a la conducción bajo el efecto del alcohol y las drogas, para lo que se aumentarán el número de controles preventivos. "La intención es poner fuera de las carreteras a los conductores que se ponen al volante después de haber ingerido estas sustancias", añadió Seguí.



Del mismo modo, la directora general de Tráfico insistió en que "la velocidad máxima en autovía y autopista sigue siendo de 120 kilómetros por hora". "Nunca se podrá exceder los 120 kilómetros por hora", ha insistido. Preguntada por el aumento de vehículos que circulan sin renovar la ITV, Seguí confirmó de que se han registrado "ligeros aumentos" con respecto al año pasado y mostró su "preocupación" por el "avejentamiento del parque nacional". Además, reconoció que en los últimos siniestros registrados se ha detectado que la edad media de los coches eran mayor que la del año pasado. "Por eso vamos a retomar la vigilancia al respecto", ha añadido.





El objetivo que se ha planteado este año la DGT en este dispositivo especial es mejorar los 26 fallecidos que se registraron en el mismo periodo del año pasado, cuando se consiguió un "mínimo histórico". "Tenemos ante nosotros un gran reto social al que llamamos a suscribirse a toda la sociedad", indicó Seguí.



En este sentido, explicó que el número de víctimas mortales en el periodo de Semana Santa ha evolucionado a lo largo de los años descendiendo desde los 192 muertos que se produjeron en 1990, hasta los 26 del año pasado. En el periodo 2009-2012 la cifra se encontró en torno a los 45 fallecidos.



Para lograr el objetivo, se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria, se paralizarán las obras que afecten a las calzadas para minimizar la afección al tráfico durante esos días, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que ocupen las vías y se restringirá la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial (éstos tendrán itinerarios alternativos). Este servicio se logrará con los servicios de 600 funcionarios y personal técnico especializado que atienden los Centros de Gestión de Tráfico, alrededor de 10.000 Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y más de 13.000 empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes de los titulares de carreteras y personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.



Dispositivo especial en dos fases

Todos ellos trabajarán en dos fases. La primera comienza este viernes a las 15.00 horas y finalizará a las 00.00 horas del domingo 13 de abril. Para esta fase, la DGT prevé 3 millones de desplazamientos, que serán más abundantes desde la zona centro hacia Levante y Andalucía.



La segunda fase, en la que se esperan 7,5 millones de vehículos, se pondrá en marcha al mediodía del miércoles 16 de abril, excepto en Cataluña y Comunidad Valenciana, en donde se iniciará un día más tarde. Finalizará a las 00.00 horas del lunes 21 de abril con la operación retorno, ya que en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, es festivo.



En Semana Santa queremos Cero

En 2013, entre todos, hemos conseguido rebajar la barrera de los mil accidentes mortales en nuestras carreteras. Este dato, que es un motivo de satisfacción para todos, no queremos que se convierta en un motivo de relajación. Así que lejos de ello en Ponle Freno ponemos en marcha, posiblemente, el objetivo más ambicioso desde que se creó esta plataforma y que bajo el lema ‘2020 Cero Víctimas’ define nuestro propósito final.



Nuestro lema 'Juntos sí Podemos’ adquiere en esta ocasión su sentido más literal posible. Queremos comprometer a todos en esta tarea, desde el ámbito de la administración, pasando por el corporativo de las empresas, hasta el plano individual de cada uno. Vamos a inculcar lo que hemos querido definir como la “visión cero”.No queremos asumir como algo cotidiano recibir noticias diarias relativas a muertes en la carretera ni que en ningún ámbito se dé por buena cualquier cifra de víctimas en carretera. Una sola ya es un fracaso. Es por eso que el “cero” es la única cifra que nos puede dejar satisfechos. La suma de muchos ceros es la que nos debe llevar al cero absoluto.



Cero accidentes en nuestro entorno personal, cero accidentes en nuestra empresa y tantos ceros como sea posible conseguir también con la colaboración de las distintas administraciones. El compromiso ya no es de asociaciones, de la DGT, de tal o cual ayuntamiento o de los distintos ministerios; es de todos. Cada uno tomando sus propias iniciativas y asumiendo sus compromisos paro lograr el objetivo.Y no vamos por mal camino. El pasado año hubo 29 días sin muertos en nuestras carreteras ¿Por qué no 365? Si se puede un día, se pueden todos. Se trata de convencernos y de convencer a todo nuestro entorno de que… ¡Juntos sí podemos!