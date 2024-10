Por ello, indica que los patinetes deben circular siempre por la calzada como el resto de vehículos. La DGT ha constatado que muchos usuarios de patinetes desconocen las normas de circulación que deben cumplir con ellos, por lo que ha decidido lanzar la nueva campaña, en la que, con un tono amable y divertido, se centra en trasladar el mensaje de que lo más peligroso del patinete es justamente que no parece peligroso, pero lo es.

Con el eslogan ‘Lo más peligroso es que no parece peligroso’ y el hashtag #PorLaAceraNO, la campaña podrá verse en medios digitales y redes sociales, y escucharse en radio hasta el próximo 7 de noviembre.

Patinete eléctrico | Europa Press

Peligroso para los peatones

Un real decreto del 2 de enero de 2021 señala que los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, son considerados vehículos a todos los efectos, por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Esto implica, entre otras cosas, que estos vehículos, no pueden circular por las aceras, además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. “Casi cuatro años después de la entrada en vigor, la realidad es que no todos los usuarios respetan la norma, algunos por mero desconocimiento, y es habitual ver patinetes circulando por las aceras o con dos ocupantes, un comportamiento que no solo genera quejas entre los ciudadanos, sino que, además, es peligroso para los peatones, llegando en algunos casos a producir accidentes”, indica la DGT.