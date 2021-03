En el último número de la revista 'Tráfico y Seguridad Vial', la DGT ha desgranado a través de un gráfico lo sucedido y ha explicado cómo se podría prevenir. En el texto destacan que "su objetivo no es hacer una interpretación de las posibles causas del accidente".

DGT pone de ejemplo a Fernando Alonso | DGT

En el gráfico, Tráfico explica que "el vehículo azul tiene la intención girar a la izquierda desde un carril habilitado para ello. Esta maniobra requiere cruzar el carril del sentido contrario. Así que, mal ejecutada, puede provocar un grave accidente". Para evitarlo, señalan que es necesario "detenerse y señalizar la intención de girar, observar y calcular la distancia a la que están los vehículos".

En el artículo de la revista también comentan que el vehículo "puede encontrarse con bicicletas y otros vehículos ligeros por un carril bici paralelo" o "adelantando por los laterales". "Si no hay visibilidad suficiente para valorar si es posible realizar la maniobra con seguridad, se debe renunciar a realizarla", destacan desde la DGT.

Pero no solo se habla de la responsabilidad del conductor, Tráfico también advierte a los ciclistas de que "deben circular dentro de su carril, adecuar la velocidad y no adelantar a otros vehículos por los laterales si no es posible mantener una separación segura".