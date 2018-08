Tres de cada cuatro conductores conservan todos los puntos del carné

Casi 20 millones de conductores mantienen sus carnés de conducir con el máximo de puntos, 15 en total. Por el contrario, 161.517 -el 0.6% del censo- han perdido su permiso desde que se instauró. Para la DGT, este balance es bastante positivo y se refleja en la evolución en el número de pérdidas del carné por puntos a lo largo de estos siete años de vigencia, que ha ido en progresivo descenso.



El 2010 fue el año con mayor número de pérdidas del permiso de conducir. Un total de 42.000 conductores agotaron todos sus puntos. Ese año fue un punto de inflexión y se empezó a notar el descenso gradual de retiradas de carnés, llegando a situarse en los 28.023 del año pasado o los 7.000 conductores sin puntos de los primeros seis meses de este 2013.



Los 161.517 conductores que no tienen puntos no han podido conducir durante seis meses. Para recuperar un saldo positivo han tenido que realizar un curso de seguridad vial de 24 horas de duración y someterse a un examen para obetner un nuevo permiso.



La infracción que más se repite y que más puntos arrebata sigue siendo la velocidad. Solo en el 2012 el 47% de los puntos retirados fue por este motivo. El no ponerse el cinturón, el uso del móvil mientras se conduce y la presencia de alcohol al volante son el resto de causas que más puntos se llevaron por delante durante el pasado año.



La DGT envía cartas periódicas a aquellos conductores que tienen menos de seis puntos para que conozcan su situación y los métodos que existen para recuperarlos. Entre ellos, hacer un curso de sensibilización en un centro autorizado donde se pueden conseguir hasta un máximo de seis puntos. Otro sistema, es pemanecer dos años sin ser sancionado, en el caso de infracciones graves (tres años si se trata de muy graves), ya que trancurrido ese plazo se vuelve a recuperar automaticamente el salddo al completo. Además de las cartas informativas, se puede conocer el saldo a través de la web de la DGT, que en el último año han utilizado más de 11 millones de conductores.



La DGT recuerda que hay 80.000 conductores que se encuentran en una situación "crítica" con un saldo igual o inferior a tres puntos, ya que con una sola infracción grave o muy grave se pueden quedar directamente sin permiso.