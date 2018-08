Centros de revisiones médicas

Ayer acompañé a mi madre a un centro de revisiones médicas para la renovación del carné de conducir. La sorpresa fue que solo tenias que pagar y listo no te hacian pasar ningún tipo de psicotécnico. Al centro por lo que he sabido después acude muchísima gente mayor para que así no les hagan ninguna prueba y conseguir la renovación.



Es una cosa imperdonable, porque no se sabe si se está bien o mal para ir detrás de un volante, todos los centros deberían pasar controles exahustivos periódicamente, para que cosas así no pasen. La anécdota, fue que a un señor le cogierón dos fotos de las que tendría como 30 años menos, y se las aceptarón. Espero que escribir estás líneas sirva de algo, y de si me podeis decir donde puedo acudir para denunciar el caso. Gracias

