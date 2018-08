¿Para cuándo cajas negras en los coches?

Vaya por delante que opino que los límites de velocidad se han de respetar. Según parece en los radares de tramo no se aplica ningún margen de error. Si el radar detecta tan sólo 1 km/h de más ya hay denuncia y sanción. Eso supone que en la DGT consideran que los indicadores de los coches son instrumentos perfectos, que además, ¡no se pueden averiar! (?) Años hace que lo planteé y me respondieron que llevara el coche a un Laboratorio de Metrología en Madrid (?) Los coches con indicador tipo esfera de reloj tienen añadida una imprecisión en la percepción. Los digitales son mejores (para la percepción visual), pero no tienen porque ser perfectos. Toda medida tiene un margen de error. En las ITV se debería revisar el estado del tacógrafo de cada turismo. Y certificar su precisión.

La mayoría de las señales de limitación de velocidad no tienen la correspondiente señal de fin de limitación. Son paréntesis que se abren pero no se cierran.

Aprovecho para adherirme a la propuesta de la luz verde parpadeando previamente al ámbar, para evitar alcances y multas. Combinación de puro sentido común e inteligencia.

Dado el nivel tecnológico actual, ¿para cuándo las cajas 'negras' en los coches? En muchos casos ayudarían a esclarecer el motivo y ahorrar mucho dinero. Para cuando una cámara en cada coche, asociadas con un GPS y una memoria de estado sólido (de las de teléfono, vamos). ¿No será por el precio? Supongo que todos la hemos echado de menos cuando nos hemos cruzado con un/a bruto/a (por no decir otra palabra más ajustada).