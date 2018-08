Educación vial obligatoria

Es mi cita de cabecera, y fue Pitágoras quien dijo "Educad a los niños, para no cartigar a los hombres". Por ello, debería hacerse una apuesta valiente para que la asignatura de Seguridad Vial fuese tomada en cuenta de manera seria, al fin y al cabo todos nosotros usamos la vía como peatones, ciclistas, conductores, etc... Acaban de quitar Educación para la Ciudadanía..... a ver qué es lo que recolocan, pero desde luego, algo debemos "meter" en las aulas.



Y en segundo lugar la Formacion Vial en las Autoescuela u otros centros de formación que estén homologados. Es inaudito que se permita que los alumnos no asistan de manera obligatoria a las Escuelas para formarse, e incluso tráfico permita que se formen "por libre"..... para después reducarlos. ¡EDUCACION Y FORMACION VIAL OBLIGATORIA YA!