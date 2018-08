¿Estamos dispuestos a terminar con los accidentes?

Es muy loable que se tomen iniciativas ciudadanas para intentar erradicar un problema de salud pública como son los accidentes ya que a la administración le interesa más recaudar dinero en multas que velar por nuestra seguridad.



Pero, debido a mi trabajo y a los kms que hago cada semana, puedo ver una y otra vez la interminable lista de infracciones que cometen muchos conductores incívicos y con una educación que deja mucho que desear.



A mi me gusta pensar que todos los ciudadanos que apoyan esta maravillosa iniciativa de Ponle Freno no circulan por encima de la velocidad máxima permitida, que no adelantan en contínua, que no van acosando al vehículo que circula delante hasta acariciar su parachoques, que siempre señalizan sus maniobras, que siempre señalizan al salir de una glorieta después de haberla rodeado por el carril derecho, que no adelantan por la derecha a toda velocidad, que no tocan el claxon cuando alguien tarda cinco segundos más de la cuenta en terminar un estacionamiento por no decir que no conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas.



Es bastante curioso cuando se escucha a varios conductores expertos hablando del problema de la circulación ya que todos conducen de maravilla igual que a cualquier persona que se le pregunte sobre el tema.Ya que todos somos expertos conductores, habría que reflexionar un poco sobre el tema, ya que supuestamente no deberían existir los accidentes.Menos hipocresia por parte de todos y, sobre todo, por parte de la administración, ya que debería plantearse muy seriamente si realmente la revisión médica que te regalan para poder examinarte es lo suficientemente adecuada y determina el grado psicológico de una persona.

Publicidad