Los intermitentes no son un extra

Hola mi propuesta es por y para el uso de intermitentes. A veces me pregunto ¿cuándo te venden un coche es un extra y por eso algunas personas no lo cogen? Todavía no leemos la mente a nadie para saber porque carril quieren ir, si van a girar a cualquiera de los lados, si paran, aparcan o dejan algún pasajero...;

Esto también ocasiona accidentes y si encima van a una volocidad alta ya no te da tiempo a reaccionar porque el otro vehículo ya se ha metido en tu carril y no lo has adivinado.



Por otra parte, hay conductores que los usan y se creen con ponerlos ya pueden realizar la maniobra sin asegurarse de que es posible.



Sólo pido que se hagan algún anuncio, al igual que el del alcohol u otros, para refrescar la mente a aquellos conductores que no se acuerdan de algunas normas de conducción.

Gracias.