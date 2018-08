Líneas orientativas para ciclistas y vehículos

Cuando voy en coche me disgusta ver pelotones de ciclistas que van en grupo haciendo hasta tres filas ocupando toda la vía. Por eso, cuando voy con la bici procuro que la gente que viene conmigo no ocupe más de dos filas, pero también me preocupa que los coches que me pasan vayan muy pegados a mí cuando circulo lo más orillado que puedo.



Mi propuesta es que se pinte una línea verde, o de cualquier otro color, paralela a la línea del arcén o paralela a la orilla de la carretera a una distancia "x" que oriente a los vehículos para adelantar al ciclista, de tal manera que se sepa que dicha línea tiene que quedar a la derecha de las ruedas del vehículo a motor.



De esta forma, el conductor tendría una orientación de cuanto espacio tendría que dejar para una cierta seguridad del ciclista, pues parece ser que si no orientas, la gente no sabe hacerlo por su cuenta.



Como apunte, en las autopistas están poniendo marcas para orientar al conductor de la distancia de seguridad, pues esto sería lo mismo. Por último, esta línea también serviría para hacer ver a los ciclistas el limite hacia el interior de la vía para que no vayan de tres en tres. Gracias. Un saludo. Joserra.