Mirar antes de cruzar

Hola, me gustaría proponer que hicieran mención a aquello que nos enseñaron nuestros padres hace tiempo: MIRAR SIEMPRE ANTES DE CRUZAR EN UN PASO DE CEBRA.



No tengo fotos ni videos, aunque los puedo conseguir, ya que es una actitud que veo cada día. Algunos peatones, bastantes, "se tiran" al paso de peatones sin ni siquiera echar un vistazo, con carritos de bebé y todo.



Por supuesto que los conductores tenemos que dejar pasar, pero siempre en condiciones de seguridad, (y también hay que tener en cuenta que puede haber un desalmado borracho conduciendo!). Aparte de los cientos y miles de supuestos que se pueden dar: ¿Y si es de noche y no le ves? ¿Y si aparece corriendo de detras de un seto o de una furgoneta aparcada que quita visibilidad y no te da tiempo a frenar? Porque los frenos de los coches se bloquean en frenadas bruscas y da igual si vas a 20 o a 50, se bloquean.