Hola, soy conductora habitual, pero lo que no llego a entender todavía, como puede ser que los peatones sean tan irresponsables.Lo digo porque se lanzan, literalmente, a los pasos de peatones, sobre todo la gente mayor, y mi pregunta es: ¿ no se dan cuenta que el coche tiene un tiempo de reaccion mas larga que la de un peaton?Me gustaría que me dierais vuestra opinion y vuestro parecer.Gracias, Ana.

