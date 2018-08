Respeto al ciclista

Buenos días: Desde Octubre, vivo en Villanueva de la Cañada (Madrid). Soy habitual de la bicicleta y aunque en Asturias (de donde soy) también se ve alguna que otra imprudencia y falta de respeto de los coches a los ciclistas, aquí en la comunidad de Madrid no salgo de mi asombro.

LLevo bastante tiempo queriendo denunciar esto, ya que el nº de ciclistas que andan al día por las carreteras Españolas es enorme y ayer ya me decidí, cuando una de esas imprudencias me tocó a mí y fui arrollado por un coche en la localidad de Brunete. Con suerte de que lo ví venir y pude rectificar, pero el que el coche me llevara y salir por los aires, fue inevitable. Y lo peor es que estoy contento, porque la mayoría de las veces estas cosas acaban en tragedia. Yo tengo golpes y dolores de cuello y espalda. Una bici para tirar y horas de urgencias para hacer pruebas, pero por lo menos estoy vivo.

Me gustaría que se hiciera una campaña seria de concienciación, ya que las bicicletas somos muy muy vulnerables y se nos respeta muy poco (sobretodo aqui en Madrid) y los conductores no tienen ni idea sobre el código de circulación y como podemos circular en paralelo. etc, etc. Yo ayer iba sólo y Por el arcén, pero ni con esas. Y muchos casos que conozco.

Creo que es más que necesaria una campaña de concienciación para los conductores. También para algunos ciclistas que estan empezando o quieren empezar, pero considero que se pueden salvar muchas vidas. No os imagináis lo indefenso e impotente que me sentía ayer cuando el coche impactó conmigo y yo salí por los aires sin poder hacer nada. Muchos de nosostros (por no decir todos) estaríamos agradecidos. Muchas gracias. Un saludo. Luis.