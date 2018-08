Seguridad infantil en las motos

No es lógico que pueda subir un niño de 6 ó 7 años, o de una edad similar, en una moto de paquete.

Los asientos de hoy, son muy anchos y sus piernas quedan arqueadas. Su fuerza al agarrarse en la cintura del padre o madre, no es la suficiente para prevenir caer si hay un frenazo brusco.



En fin, las cosas que pueden pasar ya se lo pueden ir imaginando, no hace falta ir explicando muchos casos. Pero si en las bicicletas hay sillitas o medios para ellos, ¿por qué no en las motos?