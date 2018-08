Tramos mal señalizados

En el texto a continuación, indico dos tramos con señalización muy deficiente para que sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se tomen medidas para paliar dichas carencias.



El primer tramo con señalización deficiente que quiero denunciar es la salida desde la A-62 a la A-67. A 500 metros de la salida se encuentra la primera señalización, indicando la salida hacia la A-67 y la dirección hacia Palencia.El problema viene al llegar justo a la salida a la A-67.



La diferencia con la señal anterior, es que en esta última se indica, además de la dirección hacia Palencia, la dirección hacia Santander. La irregularidad que yo veo en esta señalización es que, a lo largo de toda la A-62, no hay ninguna señalización hacia Santander, y la única que nos encontramos es justo esta, que, además, se halla justo encima de la salida, de modo que si alguien no conoce bien la carretera o la salida que debe tomar, con toda seguridad podría despistarse, y, en caso de ir por el carril izquierdo, le sería imposible realizar la salida hacia Santander. El cambio de sentido más próximo se encuentra a varios kilómetros de este punto, con lo cual, alguien que no tomara la salida de manera correcta, debería recorrer un largo camino para volver a este punto y tomar la salida correctamente.La manera de paliar esto es tan sencillo como incluir en la primera señal que indica la salida hacia la A-67, además de la salida a Palencia, la salida hacia Santander.El segundo tramo con señalización deficiente que quiero denunciar es mucho más peligroso que el anterior. Se trata de la salida 24 de la A-601 en dirección hacia Segovia. Esta desemboca en una rotonda en la que la primera salida conduce a Aldea de San Miguel, la segunda a Cogeces de Íscar e Íscar, la tercera hacia Segovia, y la cuarta hacia Portillo y Valladolid.



El tramo en el que la señalización es tremendamente deficiente es la salida hacia Íscar. Es un tramo en el que ya la salida desemboca en una curva realmente cerrada que no está indicada, ni con limitación de velocidad, ni con señales de curva peligrosa ni de curva cerrada de ningún tipo. Saliendo de dicha curva, enlaza otra curva peligrosa que conduce a una recta, que también desemboca en una nueva curva mal señalizada para finalmente tomar la carretera VP-1202. El tramo está deficientemente señalizado en ambos sentidos, pues si lo que realizamos es el camino desde Cogeces hacia la autovía, también encontramos las mismas deficiencias en la señalización de las curvas, que, insisto, son realmente cerradas. Lo único que tenemos son dos señales de limitación de velocidad, pero la última está totalmente metida en la curva, con lo cual queda casi invisible hasta que estás casi encima de ella.E



n este caso, considero muy necesarias, dado la peligrosidad de las curvas, colocar señales triangulares de sucesión de curvas peligrosas en ambos sentidos, colocar señales de limitación de velocidad en el tramo en dirección hacia Cogeces, mejorar la pobre señalización de limitación de velocidad existente en el tramo en dirección desde Cogeces hacia la autovía, y colocar en ambos sentidos, señales rectangulares indicadoras de curvas peligrosas.Sin ningún otro particular por el momento, y esperando que mi denuncia sea tenida en cuenta, reciban un cordial saludo de José Carlos desde Valladolid.

