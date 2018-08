Me gustaría que a los ciclistas les obligarán (por su seguridad), a llevar chalecos reflectantes, luz delantera y trasera durante el dia. Yo en particular he tenido más de un susto al encontrármelos de pronto, por no haberlos visto hasta que no estaba prácticamente encima de ellos, sobre todo cuando tenemos el sol de frente.



Agradecería que se tomase en cuenta lo antes posible, sin otro particular, daros las gracias por poder manifestarnos.