Premio Ciudadano Ponle Freno: Jesús Rodríguez por 'Seguridad Vial en familia'

Los usuarios de la web de Ponle Freno habéis podido elegir entre los tres finalistas. Pero sólo ha podido ganar el premio uno de ellos.



Jesús Rodríguez: Seguridad Vial en Familia

Jesús Rodríguez, es un Guardia Civil que pertenece desde hace 14 años a los equipos de Atestados de Tráfico.Desde 2015 Jesús Rodríguez ha comenzado a dar charlas de seguridad vial y en particular sobre la mejor silla de seguridad para los niños, ya que cuando él y su mujer iban a tener su primer hijo, fueron a informarse acerca de cúal podría ser la mejor silla de seguridad para el niño y se dieron cuenta del desconocimiento acerca de los Sistemas de Retención Infantil por parte de los vendedores.

En 2015 se impartieron más de 20 charlas/talleres en centros de salud, asociaciones, comercios de Canarias y la Península donde Jesús informa de cuáles son los sistemas de retención que existen y cuál es el más indicado para cada familia.Gracias a estas charlas cada vez son más personas las que demandan el sistema de contramarcha.



Sefarín Morón: Reconocimiento póstumo por su profesionalidad

Santiago Mejías (bombero del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana), presenció la muerte de un conductor (Serafín Morón, 58 años) que pertenecía a la compañía de autobuses Gran Canaria. El suceso ocurrió pasadas las dos y media de la tarde en la autopista GC-1 a la altura del kilómetro 43 en dirección Sur.El conductor, que en ese momento trasladaba 34 pasajeros desde el aeropuerto de Gran Canaria hasta una zona turística, sufrió un infarto durante la conducción pero fue capaz de llevar el autobús hasta el arcén y detenerse antes de entrar en parada cardiorrespiratoria. Al lugar llegó de inmediato una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que avisó a los servicios médicos que le practicaron maniobras de reanimación, pero no hubo nada que hacer por lo que pasadas las tres de la tarde murió.

Santiago Mejías, que actuó como bombero en el accidente, quiere reconocer la labor de Serafín Morón, conductor de autobús.



Alfonso Ruiz: Un nuevo reto

Alfonso Ruiz tuvo un accidente de tráfico que le provocó una lesión medular, quedándose en silla de ruedas. Le regalaron una bicicleta y desde ese momento no ha parado de participar en carreras incluso en los juegos olímpicos.

Cuando no entrena dedica su tiempo a formar y concienciar a jóvenes de la E.S.O., junto con conductores infractores que pierden sus puntos de carnet, informando de los riesgos y lesiones que se producen en los accidentes de tráfico, así como evitarlos mediante comportamientos sociales correctos y sistemas de seguridad.