Un corazón en 3D podría determinar el riesgo de muerte súbita

Gracias a este corazón virtual, personalizado en 3D, que tiene la capacidad de predecir el riesgo de muerte cardíaca súbita se podrán conocer cuáles son sus probabilidades de padecer arritmias letales.



Las arritmias son trastornos del ritmo cardíaco y se trata de una de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Hay diversos tipos con distintos síntomas y diferentes niveles de gravedad, y algunos de ellos son potencialmente mortales, ya que pueden producir una muerte súbita del corazón. Por eso, antes estos casos, los expertos implantan un pequeño desfibrilador en los pacientes.



Es una especie de marcapasos que cuenta con la capacidad de administrar descargas eléctricas desde el interior del corazón, lo que permite poner fin a las arritmias.



El problema surge cuando los médicos tienen qué decidir qué pacientes necesitan realmente un implante eléctrico invasivo, costoso y no exenta de riesgos para la salud.

"Nuestra prueba virtual del corazón superó significativamente a varias métricas clínicas existentes para predecir futuros eventos arrítmicos", resalta Natalia Trayanova, profesora de Ingeniería Biomédia de la Universidad Johns, Hopkins.



"Esta evaluación de riesgo virtual del corazón no invasiva y personalizada podría ayudar a prevenir la muerte súbita cardiaca y permitir que los pacientes que no están en riesgo eviten implantes de desfibriladores innecesarios", añade la experta.



Así, gracias al uso de estas imágenes por resonancia magnética pre-implante de corazones de los destinatarios para construir réplicas digitales específicas de los órganos de cada paciente.



Mediante el uso de técnicas de modelado por ordenador desarrolladas enel laboratorio de Trayanova, se dio vida a la réplica geométrica del corazón de cada paciente al incorporar las representaciones de los procesos eléctricos en las células cardiacas y la comunicación entre las células.



Tras probarlo en varios pacientes, en algunos casos el corazón virtual desarrolló una arritmia y en otros, no. El resultado, una forma no invasiva para medir el riesgo de muerte cardiaca súbita por arritmia, se denominó VARP, abreviatura en inglés de corazón virtual predictor de riesgo de arritmia.