Motivos por los que te pueden poner una multa y seguramente no conoces

Un claro ejemplo de gestos inofensivos que terminan saliendo caros son los carteles de "se vende" en las ventanillas de los coches, algo tan habitual que nadie podría pensar que es ilegal. Pues si lo haces te puede costar unos 80 euros. Otra costumbre que muchos piensan que, aunque no esté del todo bien, no es ilegal es la relacionada con tirar objetos o papeles por la ventana con el vehículo en marca. Este gesto puede costarnos unos 200 euros y 4 puntos de carnet.

Si no llevas la mascota correctamente anclada en el coche, podrías llegar a pagar entre 100 y 200 euros. Claro que tampoco todos los conductores son responsables con los niños, 1,2 milones de padres no siempre usan la sillita homologada, según datos de Acierto.com.

Asimismo, y tal y como apunta el comparador de seguros de coche, si damos un frenazo excesivamente brusco puede suponer hasta 500 euros y 6 puntos. Subir demasiado la música en una zona de descanso o las inmediaciones de un hospital también conlleva sanción: una de hasta 2.400 euros si molestas y no dejas dormir a los vecinos y enfermos.

Pero los conductores no son los únicos que cometen errores sin saberlo, esto también sucede en otros colectivos como el ciclista. De hecho, 8 de cada 10 circulan escuchando música con los auriculares puestos, sin saber que pueden ser sancionados y obligados a pagar hasta 200 euros. Sin tener en cuenta, el peligro que este acto supone para su seguridad. Además, hasta el 40% de los ciclistas desconoce la normativa que le afecta e incluso no sabe cuándo tiene que usar el casco (o no) obligatoriamente. La señalización y tipo de luces protagonizan otras de las grandes lagunas.

En cuanto a los peatones, según muestran las cifras, cada vez corren más riesgos. Tanto es así que 3 de cada 5 reconoce que no cruza por los lugares habilitados para ello, lo que puede suponer una multa de entre 80 o 200 euros. Además, cerca del 40% reconoce que cruza mirando el móvil y despacio lo que puede estar sancionado con 80 euros. Y ya, si hay un accidente de tráfico y se descubre que el peatón ha consumido alcohol o drogas podría tener que pagar hasta 1.000 euros de multa.