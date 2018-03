Tráfico vigila el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil

Durante la semana del 12 al 18 de marzo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y las policías autonómicas y locales que se suman a la campaña, incrementarán la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil tanto en vías interurbanas como en urbanas.

El objetivo principal es que todos los ocupantes de los vehículos hagan uso del cinturón de seguridad independientemente de la vía por la que transiten. Y es que distintos estudios observacionales, muestran que el uso de este sistema de retención es menor en vías urbanas. Estos datos tienen un reflejo real en el porcentaje de fallecidos y heridos sin cinturón superior en vías urbanas que en interurbanas.

En 2016, último año con datos consolidados, el 21% (154) de los fallecidos mayores de 12 años usuarios de turismo y furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad en vía interurbana. En el caso de las vías urbanas, dicho porcentaje se elevó al 40%, es decir 33 de los 83 fallecidos no lo llevaban puesto.

Respecto a los heridos hospitalizados por accidente el 10% no lo llevaba puesto en el momento del accidente en el caso de las vías interurbanas y el 18% en los accidentes ocurridos en urbanas.

Gregorio Serrano, director de la DGT ha destacado que “son muchas las razones para usar el dispositivo de seguridad que más vidas ha salvado en carretera y ninguna excusa para no llevarlo puesto”. “La DGT como responsable público de velar por la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos por carretera tiene la obligación de recordar que su uso es obligatorio para preservar la propia seguridad de todos los ocupantes y constatar que aquellos que no hacen uso del mismo, serán denunciados, porque en el fondo no es sólo una cuestión personal, sino de responsabilidad con el resto de la sociedad”.

A la vigilancia que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico, se suman las cámaras instaladas en la carretera y desde el aire con los helicópteros de la DGT.

Además, se intensifican los mensajes del uso de dicho dispositivo en los paneles de mensaje variable ubicados en carretera, en las diferentes emisoras de radio y en las redes sociales con el fin de recordar la importancia de su uso.