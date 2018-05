Los coches y las motos sin distintivo ambiental no podrán acceder a Madrid en episodios de alta contaminación

Las medidas suponen un cambio importante en relación al protocolo actual, que sólo limita el acceso al centro a la mitad del parque automovilístico, según la matrícula par o impar.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha presentado el borrador del nuevo protocolo durante la comisión de Calidad del Aire y ha dicho que prevé que entre en vigor después de verano.

Con este cambio se aplicarán las restricciones en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y se adelantará la entrada en vigor de los distintos escenarios, que pasan a ser cinco en lugar de los cuatro del texto ahora vigente con la intención de hacer más graduales las medidas.

Además, se tendrá en cuenta la situación de los distritos del exterior de la M-30 a la hora de activar los diferentes escenarios para activarse el protocolo: a partir de ahora se tendrán en cuenta las superaciones de dióxido de nitrógeno (No2) en toda la red.

En cuanto a los escenarios, el nuevo protocolo tendrá cinco, uno más que el actual: el primero será de aviso e información, en el segundo habrá una limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO y no podrán circular por el centro los coches sin distintivo ambiental. Hasta ahora no se restringía la circulación en este escenario.

En el 3, la restricción de circulación se extenderá al conjunto de la ciudad para todos los coches que carezcan de etiqueta ambiental.

Como novedad, se crea el escenario 4 para cuando el nivel de aviso se mantenga durante cuatro días consecutivos: la limitación de circulación se extenderá también a los vehículos con etiqueta B.

El escenario cinco se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea y en esta situación solo se permitirá la entrada a la ciudad de los vehículos CERO y ECO.

En cuanto a los niveles de contaminación, se considerará "preaviso" cuando dos estaciones de la misma zona superen los 180 microgramos de No2 por metro cúbico durante dos horas consecutivas y "aviso" cuando dos estaciones de la misma zona superen los 200 mg, unos parámetros que también entrarán en vigor cuando se trate de tres estaciones de distintas zonas.

El escenario "tres" (que se espera que entre en vigor a menudo) se declarará con tres días consecutivos con superación del nivel de preaviso. El nuevo borrador también establece la posibilidad de actuar de forma anticipada basándose en un modelo predictivo que se está mejorando. Hasta que esté finalizada esa herramienta se avisará con un día de antelación.