Josep María Recasens, presidente del Renault Group España y de Anfac, ha advertido en Espejo Público del avance de China en el sector de la automoción. En sus palabras, Europa se juega mucho en este partido debido al avance del gigante asiático, que se ha producido gracias a "una disrupción tecnológica como es el coche inteligente y eléctrico".

Un tipo de vehículo que, afirma, "todos acabaran comprando". En ese sentido, ha avanzado que es el futuro y la "evolución lógica" de la marca francesa y del trabajo que hacen en sus fábricas en Palencia y en Valladolid.

"Tenemos muchas opciones de tener un coche eléctrico fabricado en España. Nos da muchas opciones de que en un breve espacio de tiempo se pueda anunciar que en España hay uno de estos vehículos fabricado por Renault", ha expresado, dando además una fecha aproximada: "Antes de verano".

Y es que Europa, afirma, se la juega ante China. Ante la potencia del gigante asiático: "Están a la cabeza. Dan respuesta a dos problemas clave. El primero es un tema climático, porque siempre han tenido grandes problemas de polución. El segundo es que se han dado cuenta de que después de 40 años de presencia occidental con marcas dominantes en combustión con esta tecnología han dado un salto para superarla".

"Es una estrategia política en China, usar el vehículo eléctrico e inteligente como una palanca de conquista a nivel mundial", ha comentado, exponiendo qué es lo que hace diferente a China del resto de países: "Allí decide una persona, la tecnología está estandarizada y es compartida. Y tienen además otros dos elementos de ventaja. Allí se venden 40 millones de vehículos, que es la suma de EEUU y de Europa, y tienen un parque doméstico de consumidores dos veces superior al europeo".

En ese sentido, ha salido en defensa de los fabricantes europeos: "Esto es una maratón y no un sprint. El sector de la automoción es el último gran bastión tecnológico industrial que queda en Europa. Nos ha dado un progreso y bienestar".

Además, ha hablado de Noruega, comparando su situación con la que se vive en España: "Decidieron en 2010 tener un parque de vehículos eléctricos. En 10 años, puso en marcha políticas de descuentos fiscales, de impuestos de matriculación, de exenciones en el IVA... Son 10 años".

Así se ha expresado Recasens, presidente del Renault Group, en Espejo Público. Poniendo en valor al vehículo europeo. Al vehículo eléctrico europeo y avanzando la fabricación de un coche de este tipo cien por cien hecho en España.