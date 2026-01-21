Con la fabricación de 11 millones de vehículos en Valladolid, Renault Group marca un nuevo capítulo en su trayectoria. La experiencia y el trabajo de los equipos españoles han permitido desarrollar hasta 23 modelos a lo largo de los años, en unas instalaciones que han sabido evolucionar con cada etapa y destacar como referencia en su momento.

Actualmente, la planta vallisoletana se sitúa a la vanguardia en tecnología y digitalización, y continúa trabajando para reforzar su competitividad y garantizar la calidad de los modelos que se exportan a 28 países.

Los trabajadores de la factoría de Valladolid, acompañados por el Comité de Dirección, han celebrado hoy este hito con una foto de familia realizada en el taller de Montaje, junto a un histórico 4/4 y los dos modelos actuales que se producen en esta factoría: Renault Captur y Renault Symbioz.

Para Diego Paulini, director de la factoría de Valladolid, "celebrar la historia de una planta es siempre un orgullo. No solo celebramos la imponente cifra de 11 millones de vehículos fabricados sino que también celebramos la historia de cada uno de los empleados que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Hemos evolucionado y seguiremos haciéndolo muchos años más para alcanzar otro hito tan importante como estos 11 millones".

Todo empezó un 29 de diciembre de 1951 con la constitución de FASA (Fabricación de Automóviles Sociedad Anónima), un auténtico revulsivo para la ciudad donde nació la historia de este grupo en España. En agosto de 1953, solo dos años después, los once primeros Renault 4CV españoles salieron de la factoría de Montaje 1 para recorrer la ciudad de Valladolid hasta el Ayuntamiento.

De este modo, y a finales de ese año, ya se habían fabricado las primeras 707 unidades del 4/4, con un ritmo de producción de aproximadamente 10 vehículos diarios. La factoría llegó a producir 14 modelos distintos, desde el 4/4 hasta el R11, pasando por el Dauphine, el R5, el R6 y el R12, entre otros. A lo largo de su trayectoria, más de 2.400.000 vehículos salieron de la histórica planta de Montaje 1 antes de su cierre en 1991.

La factoría de Montaje 2, inaugurada en 1972, asumió su relevo. Hoy es conocida simplemente como la planta de Valladolid. En ella, más de 2.200 personas continúan allí escribiendo la historia de la empresa en España, con una producción diaria de más de 1.000 unidades de Renault Captur y Symbioz en versiones Full Hybrid E-Tech, Mild Hybrid, gasolina y GLP (solo Captur).

Desde que el primer Renault R8 salió de la línea de producción, esta planta ha acumulado un total de 8,6 millones de vehículos fabricados. Valladolid se ha convertido en un centro de exportación de éxitos mundiales, entre los que destaca el Renault Clio, con una producción cercana a los 3 millones de unidades.

Desde entonces, han pasado ya 75 años y 73 años desde que los primeros vehículos rodaron por la ciudad de Valladolid. A lo largo de estos años, el saber hacer de todas las personas que han formado parte de la historia de la compañía en Valladolid han hecho posible la producción de 23 modelos hasta alcanzar los 11 millones de vehículos que han rodado por las carreteras del mundo entero.

Así lo cuenta, uno de sus trabajadores, José Javier Fuentes, senior del Bout de Montaje, quien lleva en la empresa desde principios de este siglo: "Empecé a trabajar en la fábrica en 1999, por aquel entonces hacíamos el Clio I. Todo era muy distinto… En todos estos años, he visto como hemos pasado de procesos tradicionales a sistemas más automatizados. Cada modelo nuevo ha sido un reto pero también un orgullo ya que detrás hay trabajo en equipo. Hemos evolucionado en procesos, en Seguridad, Ergonomía, Digitalización… me siento parte de ello". ]]]]