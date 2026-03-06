compromiso social
La Fundación Renault Group España dona 12 vehículos a la Policía para reforzar la formación en conducción segura
La Fundación Renault Group España ha entregado doce vehículos a la Dirección General de la Policía. Los coches se destinarán a la formación en conducción segura y a ensayos prácticos de alta exigencia. La iniciativa busca mejorar la preparación operativa de los agentes.
La Fundación Renault Group España ha entregado doce vehículos prototipo a la Dirección General de la Policía, en una iniciativa destinada a mejorar la formación en conducción segura y las capacidades operativas de los agentes policiales.
El acto de entrega tuvo lugar el pasado 27 de febrero de 2026 en el Acuartelamiento Militar del Ejército del Aire y del Espacio de Getafe, con la presencia de representantes de ambas instituciones. Entre ellos estuvieron Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España, y César Lorenzo, director del Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid, así como altos mandos del Área de Automoción de la Policía Nacional.
Los vehículos donados, procedentes del Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid, serán utilizados por la Policía Nacional en actividades formativas y, además, en ensayos destructivos que permitan a los agentes perfeccionar sus habilidades de conducción en situaciones de alta exigencia. Esta colaboración responde al objetivo de dotar a los equipos policiales de mejores herramientas para su preparación operativa.
La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fundación Renault Group España con la seguridad vial, el rescate y la respuesta ante emergencias, así como con la promoción de una movilidad sostenible, conectada, justa y segura. En palabras de Ignacio Rodríguez-Solano, «la seguridad vial, el rescate y la respuesta ante situaciones de emergencia está dentro del ADN de la Fundación».
Este proyecto pone en valor la colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas en favor del fortalecimiento de las capacidades profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, contribuyendo a una formación más sólida y específica para los agentes encargados de la seguridad ciudadana.
