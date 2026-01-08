Renault Group ha completado el año 2025 con un balance destacado en su programa de economía circular: las instalaciones Refactory de Sevilla y Valladolid han reacondicionado 6.000 vehículos de las marcas del grupo a lo largo del ejercicio, reforzando la estrategia de dar una segunda vida a turismos usados mediante procesos industriales estandarizados.

El proyecto Refactory busca extender la vida útil de vehículos usados mediante un proceso de reacondicionamiento conocido como «Retrofit», que combina revisiones técnicas exhaustivas con procedimientos industriales que incorporan tecnología avanzada y criterios de calidad del fabricante.

Las dos plantas Refactory suman una capacidad combinada de reacondicionar 6.000 vehículos al año, gracias a la actividad conjunta de la Refactory de Sevilla, operativa desde 2023, y la Refactory de Valladolid, puesta en marcha en 2025 para optimizar la cobertura logística en el norte del país y reducir las emisiones asociadas al transporte de unidades.

Cada vehículo que pasa por estos centros es sometido a un proceso de control riguroso definido por Renault Group, que incluye más de 150 puntos de inspección, diagnósticos electrónicos y ajustes mecánicos para asegurar que los coches cumplen con los estándares técnicos y normativos vigentes.

Los turismos reacondicionados en las Refactory se destinan a la Red Renew de concesionarios de Renault Group, donde se comercializan con el sello Refactory Certified, lo que acredita su calidad premium y el respaldo técnico del fabricante.

Con este hito, Renault Group pretende no solo aportar una alternativa sostenible dentro del mercado de vehículos de ocasión, sino también impulsar la economía circular como una pieza clave de su estrategia industrial y medioambiental, reduciendo el impacto ambiental asociado a los vehículos usados y a la producción tradicional.

El balance de 6.000 vehículos reacondicionados en un solo año demuestra la capacidad de las instalaciones españolas para responder a las demandas del mercado y refuerza el papel de España como centro de innovación y desarrollo industrial sostenible dentro de la red europea de Renault Group.