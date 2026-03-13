Renault Group ha presentado oficialmente su nuevo plan estratégico global llamado futuREady, que marca el inicio de una etapa orientada a consolidar el impulso de crecimiento alcanzado con su anterior hoja de ruta -el plan Renaulution- y posicionarse como referente europeo en la industria automovilística a nivel mundial.

El objetivo central de futuREady es transformar el éxito experimentado en los últimos años en un sistema sostenible de crecimiento que combine innovación tecnológica, una fuerte ofensiva de producto y excelencia operativa. La estrategia está estructurada en torno a cuatro pilares: growth-ready (preparado para crecer), tech-ready (preparado para la tecnología), excellence-ready y trust-ready (preparado para generar confianza).

Según el comunicado oficial de la compañía, Renault Group lanzará 36 nuevos modelos de aquí a 2030, acelerando así su electrificación y ampliando su presencia en mercados internacionales. La ofensiva de producto se articula en torno a las tres marcas del grupo -Renault, Dacia y Alpine- con una ambiciosa planificación de lanzamientos tanto en Europa como fuera de ella.

Además de la expansión de gama, el plan incluye una profunda evolución tecnológica y operativa destinada a reforzar la competitividad global del grupo. Esto incluye el uso intensivo de tecnologías digitales e inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos industriales y aumentar la eficiencia en toda la cadena de valor.

En términos financieros, Renault Group aspira a lograr un margen operativo sostenible de entre el 5% y el 7% del volumen de negocio, así como un flujo de caja libre del segmento automóvil superior a 1 500 millones de euros en promedio anual.

El plan futuREady pone un fuerte énfasis también en la colaboración con empleados, concesionarios, proveedores y socios, a los que considera pieza clave para la ejecución exitosa de esta estrategia a largo plazo.

Con esta nueva hoja de ruta, Renault Group busca no solo consolidar su presencia en Europa, sino también acelerar su crecimiento internacional y responder a los desafíos competitivos de la industria automotriz global del próximo decenio.