Con el propósito de seguir impulsando la innovación en materia de seguridad, Renault Group ha organizado una jornada de formación dirigida a más de 200 bomberos de toda España, celebrada en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Durante este encuentro, la compañía presentó sus más recientes avances tecnológicos orientados a mejorar la seguridad.

La actividad, desarrollada junto a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, refuerza el firme compromiso del grupo automovilístico con la protección y la prevención. Esta acción se integra dentro del programa Human First, una estrategia global que busca elevar los estándares de seguridad vial, proteger a todos los usuarios de la carretera y reducir de forma significativa tanto la cantidad como la gravedad de los accidentes de tráfico.

La jornada se inauguró con las palabras de Pedro A. Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 Madrid, seguidas por la intervención de César Lorenzo, responsable del Centro I+D+i de de Renault Group España, quien expuso los avances logrados en los últimos años en materia de seguridad.

La compañía destacó su enfoque pragmático en seguridad, centrado en atacar las principales causas raíz de los accidentes —como la velocidad excesiva, la coducción bajo influencias como alcohol o drogas así como las distracciones— mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas y una estrecha colaboración con los servicios de emergencia. Renault Group es, de hecho, el único fabricante del mundo que trabaja directamente con los equipos de rescate para facilitar su labor en el terreno.

Durante su intervención, Lorenzo recordó que este grupo trabaja la seguridad a través de 3 pilares; la detección (para lo que ha creado Safety Score), la guía (para lo que ha implementado Safety Coach) y la actuación (poniendo en marcha Safety Guardian).

1. Detectar e informar: Safety Score

El sistema evalúa el comportamiento del conductor a partir de la información recopilada por los sensores del vehículo. Analiza parámetros como la velocidad, la trayectoria, la distancia de seguridad o el nivel de atención al volante, y genera una puntuación global de conducción segura.

Al finalizar cada trayecto, el conductor recibe una valoración de entre 0 y 100 puntos, acompañada de recomendaciones personalizadas que le ayudan a mejorar sus hábitos de conducción y a incrementar la seguridad en la carretera.

2. Guiar: Safety Coach

Basándose en los datos del Safety Score, este sistema proporciona consejos personalizados en tiempo real para fomentar una conducción más segura. Utiliza la pantalla openR para mostrar información relevante sobre riesgos potenciales en la carretera, como son el exceso de velocidad o velocidad inadecuada, el respeto de distancias, trayectorias y distracciones al volante. A través de los sensores del vehículo, el Safety Coach utiliza Inteligencia Artificial para evaluar en tiempo real los riesgos que afronta el conductor.

3. Actuar: Safety Guardian

A partir de la combinación de todos los datos disponibles para actuar directamente en el vehículo, este sistema complementa las funciones de Safety Score y Safety Coach, como son el comportamiento del conductor, meteorología, condiciones de la carretera, navegación y vehículos cercanos, entre otros.

"La tecnología forma parte del ADN de Renault Group. Hace más de 50 años que a nivel global trabajamos en mejorar la seguridad activa y pasiva de nuestros vehículos. España también contribuye a la innovación de nuestra gama de vehículos y una muestra es que desde el Centro I+D+i que Renault Group tiene en España desarrollamos en exclusiva mundial los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) de la nueva generación de vehículos del Grupo, como en el caso del recién presentado Nuevo Clio", ha declarado Lorenzo.

Durante la jornada, los asistentes participaron en una masterclass teórica impartida por Claire Petit-Boulanger, especialista en seguridad terciaria de la compañía, y Nicolas Granier, consultor técnico de la misma entidad y miembro del Departamento de Bomberos y Rescate de Yvelines (Francia).

En la sesión se abordaron aspectos clave de la seguridad terciaria, como la protección interna de las baterías de alta tensión, los protocolos de actuación ante accidentes o incendios, y la importancia de consultar las fichas de rescate en tiempo real. Esta formación técnica se complementó con dos demostraciones prácticas, que evidenciaron la eficacia de las soluciones desarrolladas por el fabricante.

Tecnología que salva vidas

Potencialmente, un vehículo eléctrico presenta menos probabilidades de incendio que un vehículo térmico, debido a la ausencia de numerosos fluidos y a la menor cantidad de elementos inflamables. Además, las baterías de los vehículos eléctricos de la compañía cuentan con un muy alto nivel de seguridad, lo que disminuye de manera significativa el riesgo de fuego.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la demostración controlada del incendio de un vehículo eléctrico, donde el bombero instructor Luis Fernández mostró a sus compañeros cómo actuar correctamente ante este tipo de situaciones.

El fabricante ha desarrollado el sistema Fireman Access, un mecanismo de seguridad diseñado para permitir el "ahogamiento" de la batería de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable en caso de incendio. Un disco de ruptura metálico mantiene la batería sellada durante toda su vida útil, garantizando su estanqueidad en condiciones normales de uso.

En caso de incendio, este disco cede ante la presión del chorro de agua a alta presión de los bomberos, permitiendo que el agua entre en la batería. Esta tecnología patentada, presente en todos los modelos eléctricos e híbridos enchufables de la compañía, ha sido recientemente liberalizada y está disponible para cualquier fabricante que desee incorporarla a sus vehículos.

La segunda demostración consistió en la excarcelación de un vehículo, donde los bomberos utilizaron el sistema QRescue. Basado en un código QR visible en el parabrisas, este sistema permite acceder de manera inmediata a información crítica sobre la arquitectura del vehículo, como la ubicación de la batería, los airbags y los puntos de corte seguros. Esta herramienta puede reducir hasta 15 minutos el tiempo de intervención, un factor que puede resultar decisivo para salvar vidas.

Estas innovaciones forman parte de una estrategia tecnológica de Renault Group que pone a las personas en el centro de la movilidad, y que se apoya en la colaboración directa con los servicios de emergencia, la comunidad científica y las autoridades públicas.