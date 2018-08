Madrid es la Comunidad Autónoma con más firmas recogidas para la instalación de desfibriladores en espacios públicos

Pero habrá que esperar hasta 2017 para ver los desfribiladores instalados en la región. laSexta, desde 'Constantes y Vitales', lanzó esta campaña en mayo de este año.

Antes de que pusiéramos en marcha esta recogida de firmas, sólo cuatro comunidades obligaban a instalar estos equipos, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias. Ahora se han sumado tres más, Asturias, Murcia y Madrid.



"Hay que pensar que ante la muerte súbita tenemos que actuar en los dos-tres primeros minutos, si no, estamos perdidos y las UVI's móviles son muy buenas, pero alas no tienen", asegura Ignacio Fernández Lozano, de la Sociedad Española de Cardiología.



Lo más importante es que no hay que tener conocimientos sanitarios para saber utilizarlos, en caso de parada cardiorrespiratoria, el aparato te guía paso a paso. Según, el pretigioso cardiólogo, Josep Brugada: "la única forma que tienen una persona de hacer daño con un desfibrilador es golpear al paciente".



Si al lado de cada extintor hubiera un desfibrilador, se podrían salvar más de 4.500 vidas al año. Pero en España sólo contamos con 10.000, una cantidad muy inferior a la de otros países. Por eso, más que nunca, tu firma puede salvar vidas.