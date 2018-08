Consiguen producir un cartílago articular a partir de células madre

Los autores de esta investigación han destacado que estudios anteriores han descrito la diferenciación de las células madre pluripotentes del "linaje de la condrogénesis", si bien no han llegado a constatar la formación de condrocitos (células que se encuentran en los cartílagos) capaces de "producir 'in vivo' cartílago articular estable".



"Aquí demostramos que la activación de la vía de la TGFb (de la familia de los factores de crecimiento) en progenitores condrogénicos derivados de células madre pluripotentes promueve el desarrollo eficiente de condrocitos articulares que pueden formar 'in vitro' o 'in vivo' tejido cartilaginoso estable", sostienen los científicos.



Por otro lado, precisan que los condrocitos especificados por una proteína formadora de hueso, la llamada “Bone morphogenetic protein 4 (BMP4)”, presentan señales "características de hipertrofia” y “generan tejidos cartilaginosos que inician el proceso ‘in vivo’ de osificación endocondral".



El estudio explica que en "enfermedades debilitadoras", como la osteoporosis, la degeneración del cartílago articular conduce a la "activación inapropiada de las vías de señalización",lo cual puede provocar hipertrofia, "apoptosis (muerte celular) de los condrocitos articulares" y "la aparición de osteofitos" (calcificaciones), ha explicado el experto.



"La sustitución de condrocitos articulares o cartílago articular con células o tejidos generados 'in vitro' ofrece una estrategia alternativa al recambio de toda la articulación, el método actual preferido", afirman los científicos.