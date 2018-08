Dos inmunoterapias podrían reducir "la quimio" en el cáncer de pulmón más agresivo

Se trata del estudio 'Checkmate-32' publicados en la revista 'The Lancet Oncology' que también se presentan en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica que se celebra estos días en Chicago (Estados Unidos).



Los investigadores midieron la tolerancia y eficacia en diferentes tumores muy agresivos y sin otras opciones terapéuticas de los fármacos nivolumab e ipilimumab, desarrollados por la farmacéutica Bristol Myers-Squibb (BMS) y cuya combinación ha sido aprobada en mayo por la Comisión Europea en pacientes con melanoma avanzado.



"Son fármacos que tienen un mecanismo de acción diferente, ya que en vez de atacar directamente al tumor lo que hacen es 'liberar' el sistema inmune del paciente para que pueda reconocer y atacar al tumor. Así, una vez que el sistema inmune es capaz de luchar contra el tumor, es posible que no sea necesaria la administración crónica del tratamiento", ha explicado Emiliano Calvo, director de la unidad de fase 1 HM CIOCC-START que ha participado en este trabajo.



Lo más innovador de este estudio es la aparición de una mayor supervivencia al combinar ambos fármacos, ya que supone el primer avance en el tratamiento de este tumor en más de 10 años.